Fábio Reis entrega máquina e assina ordem de serviço em São Cristóvão

Na última quinta-feira, 11, o deputado federal Fábio Reis (MDB) entregou uma pá carregadeira e assinou a ordem de serviço para a reforma do Parque Natural Aloizio Fontes dos Santos, conhecido como Bica dos Pintos, no município de São Cristóvão.

Segundo Fábio Reis, a pá carregadeira custou R$ 300 mil e foi adquirida por meio da Codevasf. Já a reforma da Bica dos Pintos foi possibilitada graças a uma emenda de R$ 1.500.000 destinada por ele ao Município.

“Tudo isso fruto da amizade e parceria nossa com o prefeito Marcos Santana, que não tem medido esforços para levar desenvolvimento econômico e turístico para São Cristóvão e conta com nosso apoio. A Cidade Mãe de Sergipe avança com a nossa participação”, comentou o deputado.