Prefeitura realiza a campanha “Campo Limpo”

A Prefeitura de Lagarto, por meio da Secretaria de Agricultura, e em parceria com a Ardase, realizou na última quinta-feira, dia 11, no mercado municipal do povoado Brasília mais uma edição da campanha “Campo Limpo – Projeto Municipal de Educação Sanitária”.

O objetivo é a coleta de todos os vasos de agrotóxicos utilizados pelos pelos agricultores e dar um destino correto para estes.

De acordo com o secretário de agricultura, Túlio Simões, a ação contou com importantes parceiras como: da Secretaria Municipal de Saúde que disponibilizou para a lavradores e população uma ambulância e técnicos que procederam aferição de glicemia e pressão arterial além da vacinação contra Hepatites e tétano.

Outro parceiro foi o Banco do Nordeste, que também esteve presente, auxiliando os agricultores sanando as principais dúvidas sobre Empréstimos e Linhas de Créditos.

A próxima mobilização ocorrerá no dia 23 de novembro, no povoado Olhos D’água. Os interessados precisam dirigir até a Associação Comunitária, a partir das 9h da manhã.

Com informações da Prefeitura de Lagarto