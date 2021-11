Hilda Ribeiro autoriza a pavimentação de cinco ruas no Jardim Campo Novo

A prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), assinou, na última sexta-feira, 12, uma ordem de serviço para a pavimentação de cinco ruas do bairro Jardim Campo Novo. A medida faz parte do projeto ‘Calçar Mais’ e foi viabilizada graças ao deputado federal Gustinho Ribeiro (Solidariedade).

“Essa é mais uma meta do nosso Plano de Governo que comprova o nosso compromisso com o desenvolvimento da cidade. E como uma andorinha só não faz verão, agradeço ao nosso deputado federal Gustinho Ribeiro, que segue sendo um grande parceiro na melhoria da qualidade de vida da nossa gente. Gratidão também a todos os moradores pelo carinho e confiança no nosso trabalho”, comentou a prefeita.

Já o deputado federal Gustinho Ribeiro, que participou da solenidade, afirmou que a pavimentação asfáltica a ser levada para o Jardim Campo Novo foi possibilitada graças a R$ 807 mil que conseguiu liberar em Brasília-DF. “Essa obra que vai levar dignidade, mobilidade e melhor qualidade de vida aos moradores da região”, destacou o parlamentar.