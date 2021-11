Cristiano Viana autoriza construção de praça no Candeal Grande

Na última sexta-feira, 12, o prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana (PSB), assinou uma ordem de serviço para a construção de uma praça no povoado Candeal Grande. A obra parte do Programa Acelera Simão Dias.

A Praça poderá ser nomeada como Benjamin Viana de Menezes, que era irmão do prefeito Cristiano Viana, graças a uma iniciativa do vereador Rogério Nunes, através do PL de n° 69/2021, que será apreciado pelos edis da Câmara Municipal de Simão Dias.

“Agora é hora de colher os frutos de um trabalho sério e planejado da nossa administração. Por meio do Programa Acelera Simão Dias vamos investir mais de R$ 12 milhões em obras, aquisições e reformas, e a construção dessa praça faz parte desse pacote de investimentos que anunciamos no final de outubro no município”, declarou o prefeito.

Participaram da solenidade os secretários municipais, os vereadores Irailde Souza, Aninha do Triunfo, Rogério Nunes, Geraldo Macêdo e Nelsinho; o ex-deputado federal Valadares Filho e moradores da comunidade.

Cabe destacar que, na última segunda-feira, 8 de novembro, o Cristiano assinou uma ordem de serviço para a reforma e adaptação da Escola Municipal Maria Rabelo Barreto, localizada no povoado Salobra.