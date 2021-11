Final de semana prolongado será de tempo instável em Sergipe

Para quem pretende aproveitar o segundo feriado prolongado do mês de novembro, a previsão meteorológica é de instabilidade climática em todo o Estado. Hoje, 13, deve haver chuva durante a manhã nos Territórios do Alto Sertão, Agreste Central, Centro Sul, Grande Aracaju e Leste Sergipano e tempo nublado nas demais áreas. Para o período da tarde aguarda-se céu aberto com poucas nuvens em todo o Estado e tempo nublado durante à noite.

Já no domingo,14, estão previstas precipitações nos Territórios do Alto Sertão, Agreste Central, Centro Sul, Médio Sertão, durante a manhã. No período vespertino as chuvas concentram-se no Centro Sul e tempo nublado nos demais. À noite, espera-se tempo nublado ao longo de todos os territórios sergipanos.

O feriado da segunda-feira,15, será de chuvas leves e moderadas em todos os territórios sergipanos. No entanto, o valor acumulado de chuvas pode atingir de 20 a 50mm, esperando-se que os maiores volumes ocorram nos municípios do Centro Sul, Grande Aracaju, Leste Sergipano e em alguns do Agreste Central.

Da sexta até a segunda-feira, o calor predomina em todo o Estado, sendo que no litoral, as temperaturas mínimas oscilam entre 23,3°C e 24,2° e as máximas entre 29,9°C e 30,2°C. Já no interior sergipano, as mínimas ficarão de 21,7°C a 22,5°C e as máximas entre 32°C e 32,7°C.

Durante os quatro dias, a velocidade dos ventos em todo o Estado será em torno de 25 a 30 Km/h, provenientes da direção Leste e Sudeste.

