Diego Costa e família deixam a gestão do Lagarto FC

O jogador Diego Costa e sua família deixaram a gestão do Lagarto Futebol Clube, após quatro anos. A decisão foi comunicada na tarde deste sábado, 13, pelo clube.

Segundo o Verdão, ao longo dos últimos quatro anos, Diego Costa e sua família ajudou a resolver diversos problemas financeiros e jurídicos, que foram encontrados quando assumiram o comando do time.

“A Família Costa deixa a gestão do clube sem pendências jurídicas e financeiras, com prestígio no cenário nacional, com uma cota a receber pela participação na próxima Copa do Brasil, a vaga no Campeonato Brasileiro Série D e vagas em competições nacionais e regionais para a equipe Sub-20”, destacou o Lagarto FC em nota.

Com a saída, o Lagarto Futebol Clube continuará sendo presidido por Robson Santos, que passou a contar com o Marcos Vinicius na ala diretiva do time. De acordo com o Verdão, ele foi indicado pela Família Costa, por dispor de um perfil considerado responsável, íntegro, capaz e repleto de amor pelo clube.

Além disso, o ingresso de Marcos, que já era um dos diretores do time, foi elogiado por torcedores. Alguns, inclusive, chegaram a comentar que não poderiam ter escolhido um nome melhor. (Foto: TV Sergipe)