Homem é assassinado no povoado Moita Redonda

Na noite deste domingo, 14, um homem de prenome Celso, popularmente conhecido como Sapo, foi assassinado no banheiro do bar de um posto de combustível, no povoado Moita Redonda, na zona rural de Lagarto.

Segundo informações obtidas junto à Guarda Municipal de Lagarto (GML), o homem foi executado com golpes de arma branca. A PM esteve no local e o Instituto Médico Legal foi acionado e recolheu o corpo.



Já outras informações dão conta que, antes de ser morto, Celso foi perseguido e tentou se esconder no banheiro, onde foi alcançado e executado.

O autor e as causas do crime ainda são desconhecidas.

Celso morava na região do povoado Várzea dos Cágados e era irmão de Hélio, proprietário de um bar situado em frente à Confraria Paulistana.