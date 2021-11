Lagarto: Morador do povoado Pururuca ganha R$ 8 mil no Cajucap

O senhor Manoel Messias, morador do povoado Pururuca, na zona rural de Lagarto, faturou a quantia de R$ 8 mil no Cajucap. A conquista da quantia, que era o 3° prêmio da semana, foi obtida durante o sorteio realizado na manhã do último domingo, 14.

Segundo a direção do Cajucap em Lagarto, além de Manoel, outras 10 pessoas que compraram o título de capitalização na Regional Lagarto ganharam R$ 500,00 cada durante o Giro Sergipe.

Cabe destacar que, semanalmente, diversos moradores do município de Lagarto têm conquistado algum prêmio junto ao Cajucap. Tanto é que, ao longo de 2021, mais de R$ 270 mil foram divididos entre quatro lagartenses, dentre eles uma criança.