Betinho treinará o Lagarto Futebol Clube na temporada 2022

Após anunciar a saída de Diego Costa e sua família da direção, o Lagarto Futebol Clube anunciou que técnico Betinho, responsável pela conquista do vice-campeonato sergipano de 2021, treinará o elenco do Verdão na temporada 2022.

“O comandante do time que teve o futebol mais bonito do Campeonato Sergipano desse ano estará de volta para a temporada 2022. Que seja um ano de glórias!”, publicou o Lagarto nas redes sociais.

O anúncio alegrou a torcida, que já conhece o trabalho de Betinho e que está ansiosa para o início da temporada 2022, na qual o Verdão terá um calendário amplo com a disputa do Sergipão e do Campeonato Brasileiro Série D.

Cabe destacar que, na temporada 2021, Betinho foi considerado o melhor técnico do Campeonato Sergipano. Esta foi a terceira vez que ele conquistou o título no estado, mesmo não tendo o Verdão conquistado o título de campeão sergipano.