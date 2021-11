A razão pela qual Denílson foi uma joia mal utilizada durante sua carreira no futebol

Denílson é visto como uma das estrelas mais promissoras no final dos anos 90. Quando jogava pelo São Paulo, Denílson era um dos principais jovens em potencial. Não foi surpreendente que ele se tenha tornado o jogador de futebol mais caro do mundo quando o Real Betis o comprou por 21,5 milhões de libras esterlinas.

A maioria das pessoas esperava que o FC Barcelona, Real Madrid ou Inter de Milão fossem os times que poderiam tê-lo contratado, mas o Betis acabou vencendo no final. Isso acabou sendo uma boa jogada para as outras equipes que não o contrataram porque Denílson foi medíocre para o Betis. Eles estavam tão certos de que ele se tornaria uma superestrela que lhe deram um contrato de 10 anos.

Eles se arrependeram de assinar esse contrato ao ponto de Denílson ter deixado o clube sete anos depois do acordo. Sua carreira acabou se esgotando nos anos seguintes, depois que ele deixou o Betis. Foi uma carreira promissora que simplesmente desapareceu depois que a maioria das equipes e especialistas perceberam que ele nunca atingiria seu potencial durante seu período no Betis.

A maioria das conversas sobre o potencial de Denílson tem sido sobre suas habilidades de driblar. Ele teria prosperado na era moderna porque ele se encaixa como um ponta-de-lança criativo. Ele foi o protótipo que as estrelas modernas têm seguido nos últimos anos. Não teria sido uma surpresa que ele tivesse sido o favorito entre os jogadores de apostas da Sportingbet. Agora, vamos falar sobre como ele poderia ter sido um jogador muito melhor se ele tivesse sido usado corretamente.

Denílson teria sido um melhor jogador em outras posições

Durante a maior parte de sua carreira, Denílson permaneceu fixo na função de extremo esquerdo. Embora ele preferisse essa posição durante seus dias de jogador, as habilidades de Denílson eram mais adequadas para ser um número 10 ou um atacante. Na lateral esquerda, ele estava restrito a um espaço onde seus movimentos de dribles podiam ser restringidos. Quando ele foi parado, ele se esforçou para continuar desempenhando sua função.

Se ele fosse um número 10 ou um atacante, ele teria tido mais espaço para trabalhar. Ele também teria construído confiança como marcador de gols. Ele foi mal utilizado porque a maioria dos treinadores deveria ter visto suas dificuldades baseadas em seu estilo de jogo. Sua decisão de ficar na ala esquerda fez com que os treinadores decidissem que ele fique nessa posição. Foi um desenvolvimento decepcionante, pois Denílson tinha sido considerado potencialmente o melhor jogador do mundo em 1998, e foi isso o que também o levou a se tornar o jogador mais caro do mundo.

Denílson não atingiu seu máximo potencial

Quando esteve com o São Paulo, Denílson foi a joia que poderia ter liderado o Brasil durante anos. No entanto, isso acabou por não acontecer porque sua carreira despencou quando ele foi para a Espanha. Betis teve a ideia certa de assiná-lo, mas o negócio de 10 anos foi demais. Isso deixou uma pressão imensa sobre seus ombros, e ele era muito jovem para lidar com isso.

Com o passar dos anos, Denílson tentou entrar em times ao redor do mundo, mas ele era muito lento para os grandes clubes. Ele tentou sua sorte até mesmo jogando pelo

Bolton Wanderers na Inglaterra, mas o jovem de 30 anos teve dificuldades. O técnico principal do Bolton, Gary Megson, falou sobre como ele gostava de Denílson, mesmo que no final não tenha dado certo.

Megson disse: “Ele é uma pessoa fantástica e não veio aqui apenas para se divertir. Ele se misturou com todos os outros, e se alguém me chamasse para lhe dar uma referência, ele não teria nada de negativo”.

No final das contas, Denílson é uma das maiores histórias do “e se não der certo” no futebol. Suas habilidades de driblar eram extraordinárias e fora desse mundo ao ponto de ser visto como o melhor. Infelizmente, o astro brasileiro Ronaldinho assumiu essa posição como estrela.

Foi uma carreira infeliz que abriu caminhos para as crianças prodígios que se seguiram. Foi uma experiência difícil para ele, mas as estrelas que o seguiram aprenderam algumas lições. Ao longo dos anos, jogadores como Neymar Jr. e Gabriel Jesus se tornaram os favoritos das apostas de Sportingbet, como representantes do Brasil na Europa.