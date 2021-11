Vasconcelos Baby & Kids é reinaugurada na antiga Ladeira do Rosário

Na última terça-feira, 16, o Grupo ACNV reinaugurou a Vasconcelos Baby & Kids, que é resultado da unificação da Casa dos Brinquedos e da Casa dos Bebês Vasconcelos. O empreendimento está situado na Avenida José Josué da Silva, popularmente conhecida como Ladeira do Rosário, nº 99.

Com a reinauguração, a Vasconcelos Baby & Kids agora passa a ofertar em um espaço amplo e confortável, uma imensa variedade de opções em artigos para bebês e crianças de todas as idades, mantendo a tradição do atendimento diferenciado e os melhores preços da região.

Com tudo para o mundo infantil, a Vasconcelos Baby & Kids torna-se a maior loja em artigos e variedades para o público infantil de toda a região centro-sul. Tanto é que lá é possível encontrar roupas, calçados, utilidades e brinquedos das melhores marcas presentes no Brasil.