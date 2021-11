Cidadão brasileiro que recebeu vacina da Janssen deve tomar 2ª dose

Os cidadãos brasileiros que administram a vacina da Janssen, o único imunizante considerado de dose única no país, terão que tomar uma segunda dose, de acordo com um novo anúncio do Ministério da Saúde anunciou.

Quase 5 milhões de brasileiros receberam a primeira dose da Janssen e, agora, tendo completado dois meses da aplicação, eles já terão direito a receber a segunda dose. Posteriormente, passados cinco meses, estas pessoas ainda receberão a terceira dose. O reforço será dado com a Pfizer.

Também foi comunicado que toda a população adulta, de 18 anos ou mais, que já tomou a segunda dose de AstraZeneca, Pfizer ou Coronavac, há pelo menos cinco meses, já pode tomar uma dose extra da vacina.

A Janssen começou a ser distribuída no Brasil nos meses de junho e julho, portanto muitas pessoas já estariam aptas a receber, apenas será preciso aguardar a distribuição da pasta. Até o final de dezembro, o Ministério da Saúde estima o recebimento de mais de 36 milhões de doses da Janssen.

Fonte: CNN Brasil