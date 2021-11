Danniel Costa é eleito presidente da OAB de Sergipe

Na última terça-feira, 16, a chapa 02, liderada pelo jovem advogado Danniel Costa, foi eleita para dirigir a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Sergipe (OAB/SE) no triênio 2022/2024. A chapa recebeu 3.038 votos, ou seja, 394 votos a mais que o atual presidente e candidato a reeleição Inácio Kraus.

Intitulada “Nova OAB – conectada com você”, a chapa vitoriosa tem como vice-presidente, Letícia Mothé Barreto; secretário-geral, Nilton Lacerda; secretária-adjunta, Clara Ferreira da Conceição; tesoureiro, Ismar Ramos, e presidente da Caixa de Assistência dos Advogados, Marília Menezes.

O pleito teve ao todo 5.869 votos (contando com nulos e brancos), que definiram também os membros da diretoria da OAB e da Caixa de Assistência dos Advogados (CAASE), além dos Conselhos Seccional e Federal da OAB/SE, que levantarão as bandeiras da instituição nos próximos anos.

Jovem de 38 anos, Danniel Costa foi eleito após a união da ala que se opunha a gestão de Inácio Kraus, que faz parte do grupo liderado pelo ex-presidente da Ordem em Sergipe Henri Clay Andrade. Em sua campanha, Danniel expôs as promessas não cumpridas e as fraquezas da gestão Inácio Kraus, com a promessa de promover reais mudanças para os advogados.

“Agora serão três anos de muito trabalho e dedicação para mostrar que a chapa 2 veio para valorizar nossa profissão e retomar o seu protagonismo na história! Obrigado a todas e todos que acreditaram neste sonho! Chegou a hora de fazer essa Nova OAB ser atuante de verdade”, declarou o presidente eleito da OAB de Sergipe por meio das redes sociais.

Já o atual presidente da OAB de Sergipe, Inácio Kraus, que obteve apenas 2.644, parabenizou a chapa vitoriosa. “Agradecemos aos colegas advogadas e advogados que estiveram conosco nesta luta. A gratidão está no nosso coração… Parabenizamos a Chapa 2 pela vitória. Estivemos em polos separados pela disputa, agora a advocacia é o que interessa. Viva a democracia, viva a advocacia”, postou.