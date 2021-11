Com vagas para Lagarto, IFS lança editais para Processo Seletivo 2022.1

O Instituto Federal de Sergipe (IFS) lançou nesta terça, 16, editais para o Processo Seletivo 2022.1. As inscrições são gratuitas e estarão abertas a partir desta quarta, 17, devendo ser realizadas de forma on-line, via sistema.

São 805 vagas para cursos técnicos integrados de nível médio (para estudantes que desejam fazer um curso técnico e o nível médio), 415 para graduação, 950 para subsequente (esses dois últimos para quem já concluiu o ensino médio) e 105 para cursos técnicos de nível médio concomitante (em que o candidato faz disciplinas de formação técnica no IFS e o ensino médio em outra instituição de ensino). O início das aulas para o semestre letivo 2022.1 está previsto para março do próximo ano.

Há previsão de vagas para as chamadas ações afirmativas (50%), sendo voltadas para candidatos que se autodeclararem pretos, prados ou indígenas e provenientes de escolas públicas, ou para aqueles que independente de raça, são oriundos de escolas públicas; além de vagas específicas para pessoas com deficiência (PcD).

Integrado

Os interessados em ingressar nos cursos técnicos integrados de nível médio (destinados a quem já concluiu o ensino fundamental) terão entre os dias 17 de novembro e 30 de dezembro para se inscrever. As vagas estão sendo ofertadas para os campi: Aracaju, Estância, São Cristóvão, Lagarto, Itabaiana e Glória. A seleção dos candidatos será realizada em 10 de janeiro por meio de sorteio público, que será gravado e disponibilizado na página: http://www.ifs.edu.br/seletivo .

O sorteio será realizado com a participação de três servidores do IFS. Cada candidato, ao se inscrever, terá um número atribuído pelo Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA) ao finalizar o cadastro. Será utilizada uma seed (semente) para sortear os números dos candidatos inscritos no processo seletivo. O resultado do sorteio está previsto para 11 de janeiro.

Subsequente

Para quem já concluiu o ensino médio, as oportunidades de vagas dos cursos técnicos subsequentes são para os campi: Aracaju, São Cristóvão, Lagarto, Estância, Propriá, Socorro, Tobias Barreto e Itabaiana, em mais de 20 opções de cursos. As inscrições para esta modalidade poderão ser feitas no período de 17 de novembro a 17 de dezembro, utilizando, para a seleção, o histórico escolar de conclusão do Ensino Médio ou equivalente, contendo as médias dos 1º e 2º anos das disciplinas de Português e Matemática.

Após inserir as notas, o candidato deverá anexar, em formato PDF, em um único arquivo, a frente e o verso do Histórico Escolar do Ensino Médio ou declaração emitida pela instituição de ensino contendo as médias das disciplinas de Português e Matemática dos 1º e 2º anos ou ainda o boletim. O resultado preliminar está previsto para 10 de janeiro, com recursos para os dias 11 e 12 de janeiro. Já o resultado final sai em 13 de janeiro.

Graduação

O IFS também oferta 415 vagas em diferentes cursos superiores nos campi: Aracaju, Lagarto, São Cristóvão, Itabaiana, Estância, Glória e Propriá, para ingresso no 1º semestre de 2022. Para concorrer a uma das vagas, os interessados devem utilizar o boletim do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de uma das edições de 2011 a 2021. Via sistema, o candidato deverá inserir as notas de Português e Matemática, além de anexar o boletim do Enem gerado diretamente do site do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

As datas do cronograma para ingresso em cursos de graduação coincidem com as da seleção para cursos subsequentes, inclusive para matrícula em 1ª chamada.

Concomitante

O Campus Tobias Barreto, neste semestre, oferta 75 vagas para cursos técnicos de nível médio concomitante em Comércio e Desenvolvimento de Sistemas. A oportunidade é para alunos da rede pública dos seguintes Colégios Estaduais: Abelardo Barreto do Rosário, Maria Rosa de Oliveira e Tobias Barreto. As inscrições são on-line e devem ser realizadas no período de 17 de novembro a 17 de dezembro.

Já o Campus Propriá oferece à comunidade 30 vagas no curso técnico concomitante em Manutenção e Suporte em Informática. Para concorrer a esta vaga, o candidato deverá ter concluído o 9º ano do ensino fundamental e estar matriculado no 1º ano do ensino médio.

O candidato deve preencher o formulário eletrônico de inscrição, inserir as médias dos 7º e 8º anos das disciplinas de Português e Matemática e anexar o histórico escolar de conclusão do ensino fundamental (1º ao 9º ano), frente e verso, em formato de PDF, em um único arquivo, ou declaração emitida peça instituição de ensino com as médias solicitadas. O resultado preliminar está previsto para 10 de janeiro, com recursos para os dias 11 e 12 de janeiro. Já o resultado final sai em 13 de janeiro.

Acesse os editais:

Integrado – Edital nº 19//2021/DGI/Proen

Subsequente – Edital nº 20/2021/DGI/Proen

Graduação – Edital nº 21/2021/DGI/Proen

Concomitante – Edital nº 22/2021/DGI/Proen

Fonte: IFS