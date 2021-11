Governo divulga resultado definitivo da seleção para merendeiro escolar

A Secretaria de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura (Seduc) divulgou na última terça-feira (16), o resultado definitivo do Processo Seletivo Simplificado para o cargo de merendeiro escolar, que irá desenvolver suas atividades na Rede Estadual de Ensino. Para o cargo de merendeiro foram ofertadas 517 vagas. A remuneração mensal corresponde a um salário mínimo vigente.

As listas de classificação geral estão dispostas na seguinte ordem: Vaga; Classificação, Nome do Candidato, Data de Nascimento, Inscrição, Lista de Concorrência, Pontuação Total; Pontuação Detalhada (Certificado de Escolaridade, Experiência Profissional, Certificados de Capacitação com 20h, Curso Técnico na área, Participação em Conselho Escolar).

De acordo com o diretor de Recursos Humanos da Seduc, professor Jorge Costa Cruz Júnior, o processo seletivo é feito com base na Lei Estadual nº 6.691, de 23 de setembro de 2009, que dispõe sobre a contratação de servidores por tempo determinado para atender às necessidades do serviço público em caso de excepcional interesse da Administração Pública Direta e Indireta. “O processo seletivo é feito de forma criteriosa, transparente e democrática para garantir que a comunidade escolar tenha mais tranquilidade no seu dia a dia. O processo é feito em caráter temporário, uma vez que as vagas são preenchidas somente por necessidade da escola, quando há um pedido de afastamento previsto em lei”, explica.

Processo seletivo

A Seduc realizou o Processo Seletivo também para os cargos de executor de serviços básicos, com 715 vagas; e vigilante, com 585 vagas. A seleção para essas funções faz parte de uma série de ações desenvolvidas pelo Governo de Sergipe para garantir que as escolas estaduais obtenham uma retomada das aulas presenciais com qualidade e segurança.

Confira a lista do resultado provisório no link: https://bit.ly/3cfp6qb

Fonte: Governo de Sergipe