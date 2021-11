Fábio Reis: Hemodiálise e parto humanizado estão garantidos em Lagarto

Na última quarta-feira, 17, um encontro entre o deputado federal Fábio Reis (MDB) e o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, resultou na garantia da habilitação do Hospital Nossa Senhora da Conceição e da Maternidade Zacarias Júnior, ambos sediados em Lagarto, para a realização dos serviços de Terapia Renal Substitutiva (Hemodiálise) e do parto humanizado, respectivamente.

De acordo com o ministro Marcelo Queiroga, a portaria com a habilitação das duas instituições de saúde serão publicadas na edição da próxima sexta-feira, 19, do Diário Oficial da União.

Os dois serviços anunciados fazem parte de uma luta do deputado Fábio Reis em prol da saúde da população de Lagarto e do centro-sul sergipano. “Através da nossa atuação em Brasília e da garantia de recursos, a partir de sexta teremos mais acesso à saúde e a uma saúde de excelência”, comemorou Fábio.

Cabe destacar também que foi visando a implantação de tais serviços em Lagarto que o deputado federal Fábio Reis destinou emendas parlamentares para equipar o Centro de Hemodiálise do Hospital Nossa Senhora da Conceição e a Maternidade Zacarias Júnior.