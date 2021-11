Prefeita Hilda sanciona lei que institui auxílio de R$ 200,00 a famílias vulneráveis de Lagarto

Na última quarta-feira, 17, a prefeita de Lagarto, Hilda Ribeiro (Solidariedade), sancionou a Lei 998/2021, que institui o Cartão Cidadão Lagartense, o qual será responsável pelo pagamento de um auxílio mensal e permanente de R$ 200,00 às famílias em situação de vulnerabilidade social, para a compra de gás de cozinha, alimentos e medicamentos, exclusivamente nos estabelecimentos comerciais de Lagarto que estão credenciados junto ao Banese.

De acordo com a prefeita Hilda Ribeiro, o Cartão Cidadão Lagartense tem o objetivo de diminuir os impactos econômicos ocasionados pela pandemia junto aos cidadãos que mais precisam. “Essa é mais uma das nossas metas do Plano de Governo que está sendo cumprindo com esforço, compromisso e responsabilidade com a nossa gente”, pontuou a prefeita.

Aprovado por unanimidade na Câmara Municipal de Vereadores, o Cartão Cidadão Lagartense deve beneficiar 1.000 famílias ao longo dos próximos meses. Contudo, para esta primeira etapa, a Prefeitura de Lagarto informou que serão priorizadas as mães, chefes de família com crianças de até 3 anos, além de outras famílias em situação de vulnerabilidade social.

Como fazer parte do Cartão Cidadão Lagartense?

De acordo com a Prefeitura de Lagarto, o interessado deve fazer cadastro da família ou núcleo familiar no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais) e ter renda per capta de até meio salário mínimo. Caso a família tenha algum membro matriculado nas unidades públicas de ensino, a matrícula deve ser apresentada no momento do cadastro, enquanto a frequência deste nas aulas deve estar igual ou superior a 75% da respectiva carga horária, no caso de membro da família em idade escolar para ensino fundamental e médio.

Cabe destacar que a inclusão das mães que se enquadram nos critérios e que estão inseridas no CadÚnico serão contatadas e visitadas pelas equipes da Secretaria Municipal do Desenvolvimento Social e Trabalho (Sedest). “Quanto as famílias que ainda não estão cadastradas, a orientação de que procurem a Secretaria de Assistência Social ou o Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) que atende a sua comunidade, levando a documentação necessária para realizar a inscrição”, orientou a gestão municipal.