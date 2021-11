PC e 7ºBPM cumprem mandados contra associação para roubo de motos

Na manhã da última quarta-feira, 17, policiais civis lotados na Delegacia de São Domingos, com apoio do Depatri da Regional de Itabaiana e do 7° Batalhão de Polícia Militar, cumpriram três mandados de prisão pelos crimes de roubo majorado, furto qualificado, receptação e associação criminosa.

A associação praticava roubos, furtos e revenda de motocicletas subtraídas em diversas cidades da região Agreste do estado. Diante disso, ocorreu a representação pela prisão do grupo responsável pelos crimes praticados na cidade de São Domingos, que foi acolhida pela Justiça.

Após as prisões de hoje, as investigações continuam no intuito de identificar outros envolvidos em crimes da mesma natureza. É importante ressaltar a relevância das informações repassadas através do Disque-Denúncia 181 da Polícia Civil para apuração dos crimes. O sigilo é garantido.

Fonte: SSP/SE