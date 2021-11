PM que salvou mulher de suicídio recebe homenagem da Câmara de Lagarto

Na última quarta-feira, 17, o 1º Sargento Gilton, lotado no 7º Batalhão de Polícia Militar (7ºBPM), recebeu uma Moção de Congratulação da Câmara Municipal de Lagarto, em reconhecimento ao seu ato de bravura que resultou no salvamento de uma mulher que tentou cometer suicídio no bairro Ademar de Carvalho. O documento foi entregue pelo vereador Valmir de Carminho.

Já a tentativa de suicídio ocorreu na manhã do dia 09 de setembro, quando a mulher em estado de choque subiu no telhado de uma residência, planejando se jogar dali para tirar a sua vida. Diante daquela situação, o Corpo de Bombeiros isolou o local e o 1º Sargento Gilton, bravamente, colocou a sua vida em risco, subiu no telhado e conseguiu salvar a vida da mulher, que foi devidamente atendida pelos órgãos competentes.

Relembre como foi o salvamento: