Com o apoio de Reis e Ribeiro, Amilton Fontes é reeleito presidente da Câmara de Lagarto

Nesta quinta-feira, 18, a Câmara Municipal de Vereadores de Lagarto elegeu antecipadamente os integrantes da Mesa Diretora que irá comandar os trabalhos legislativos durante o biênio 2023/2024. No pleito de chapa única, o atual vereador-presidente, Amilton Fontes, foi reeleito com 15 votos dos 17 vereadores.

Entretanto, durante o biênio 2023/2024, a Mesa Diretora da Câmara de Lagarto terá uma nova composição: Amilton Fontes (Presidente), Marcelo de Denilson (Vice-presidente), Marta da Dengue (1ª Secretária) e Vilânio do Treze (2º Secretário).

Após a vitória, o vereador-presidente reeleito agradeceu aos colegas vereadores e falou que a eleição era uma escolha de como os vereadores gostariam que os trabalhos fossem conduzidos durante o biênio 2023/2024. Ele também agradeceu ao ex-deputado Sérgio Reis, ao deputado federal Gustinho Ribeiro (SD) e ao ex-vereador Eduardo de João Maratá pela sua reeleição.

Cabe destacar que a eleição antecipada para a Mesa Diretora do biênio 2023/2024 foi realizada em abril deste ano, mas foi anulada em atendimento a uma recomendação do promotor Belarmino Alves, porque o vereador Washington da Mariquita havia sido eleito pela terceira vez consecutiva para o cargo de vice-presidente da Casa, sendo há um entendimento no Supremo Tribunal Federal (STF) de que somente é permitido uma recondução consecutiva para o mesmo cargo.