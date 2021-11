Falha no sistema elétrico do compensador pode ter causado queda de aeronave em manguezal

Uma falha no sistema elétrico do compensador pode ter sido a causa da queda da aeronave que caiu no manguezal do Bairro Coroa do Meio, na Zona Sul de Aracaju, em maio deste ano, e vitimou o piloto Adriano Leon, de 32 anos, que estava sozinho. Ele havia decolado do Aeroporto Santa Maria, com destino ao município de Unaí (MG).

O relatório final foi concluído pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa) no dia 12 de novembro informando os detalhes do acidente.

De acordo com o estudo, o problema foi causado, possivelmente, por um contato acidental dos cabos condutores com a estrutura do manche. Esse contato pode provocar o acionamento involuntário do relé do trim, travando-o na posição de cabrado ou picado. Se a aeronave estiver em alta velocidade e ocorrer pane, o piloto terá pouco tempo para identificar e eliminar a causa do problema.