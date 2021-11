Covid-19: Lagarto anuncia 3ª dose da vacina para maiores de 18 anos e antecipação da Pfizer

Nesta sexta-feira, 19, e sábado, 20, a Prefeitura de Lagarto aplicará a terceira dose da vacina contra a covid-19 para os cidadãos que receberam a segunda dose do imunizante há pelo menos cinco meses. O Município também antecipou a aplicação da segunda dose da vacina Pfizer nos cidadãos que receberam a primeira dose há 30 dias.

Nesta sexta, as doses serão aplicadas, de 08h às 12h e das 13h às 16h, na Clínica da Família Dr. Davi Marcos de Lima e nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) dos bairros Campo da Vila e Cidade Nova e dos povoados Brasília, Colônia Treze e Jenipapo. O Drive-thru funcionará das 09h às 14h e o Centro de Vacinação de 08h às 12h e das 13h às 21h.

Já no sábado, as doses serão aplicadas, de 09h às 14h, no Centro de Vacinação, na Clínica da Família Dr. Davi Marcos de Lima, nas UBSs do Campo da Vila e da Colônia Treze e no Drive-thru da Praça José Domingos Vieira.

“As pessoas que serão vacinadas no Drive-thru deverão apresentar original e cópia do RG e CPF, juntamente com o cartão de vacinação. Nos demais pontos de vacinação será necessário apresentar somente o documento original juntamente com o cartão de vacinação”, destacou a Prefeitura de Lagarto.

E completou: “As pessoas vacinadas com o imunizante Janssen deverão aguardar para receber a segunda dose. Após 5 meses da aplicação da segunda dose, receberão a dose de reforço”.