Uma casa foi incendiada no assentamento Riachão, no município de Frei Paulo, região agreste do estado. O fato aconteceu na última quinta-feira, 18.

A residência ficou completamente destruída e a proprietária não estava no local no momento do incêndio.Segundo ela, é provável que o incêndio tenha sido criminoso.

O fogo foi controlado por vizinhos e o caso será investigado pela polícia.

Fonte: Agência Brasil