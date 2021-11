FSF lamenta morte do vice-presidente do Boca Júnior, Wilson Aparecido

A Federação Sergipana de Futebol (FSF) anunciou que recebeu na última quinta-feira (18/11), a notícia do falecimento do vice-presidente do Boca Júnior, Wilson Aparecido dos Santos, aos 50 anos.

Wilson Aparecido sofreu um infarto fulminante por volta das 11h35 da manhã de hoje. O desportista enfrentava problemas de saúde e realiza tratamento de hemodiálise. Wilson também era irmão do presidente do Boca Junior, Gilson Bear e do presidente do Botafogo de Cristinápolis, Osivanio Gonzaga.

A Federação Sergipana de Futebol (FSF), decretou três dias de luto em respeito ao falecimento. Em nome dos colaboradores da FSF, o presidente da entidade, Milton Dantas lamentou a morte do desportista ” É com profunda consternação e pesar que recebemos a notícia do falecimento do vice-presidente do Boca, Wilson Aparecido. O desporto e principalmente o futebol de Cristinápolis perdem um grande representante e defensor da região. Todos estamos em luto neste momento muito difícil” finalizou, Milton Dantas.

Em virtude do falecimento do dirigente o Departamento de Competições da FSF suspendeu o jogo entre Botafogo X Força Jovem pelo Sergipano Feminino. A data será definida em breve.

Fonte: Federação Sergipana de Futebol