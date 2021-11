Temperaturas máximas nos próximos dias podem chegar aos 33°C

Faltando pouco mais de um mês para a chegada oficial da estação verão, os termômetros em terras sergipanas continuam subindo. De hoje, 19, até a segunda-feira, 22, as temperaturas se elevam tanto nas regiões litorâneas quanto no interior do estado.

De acordo com a Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas – CMT, da Superintendência Especial dos Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), para os próximos dias espera-se, para todo o estado, tempo nublado no período da manhã, céu aberto com poucas nuvens às tardes, e céu parcialmente nublado ou nublado ao longo das noites, sem ocorrência de precipitações com valores consideráveis.

No litoral, as temperaturas mínimas ficarão em torno de 24,8ºC e 25,5°C e as máximas entre 30,1°C e 30,3°C. No interior sergipano, as mínimas tendem a marcarem de 20°C à 21,6°C, enquanto que as máximas variam de 31,4°C à 32,8°C.

Somente na segunda-feira, 22, espera-se chuvas leves durante as madrugadas nos Territórios Centro Sul e Sul Sergipano, e tempo nublado nos demais. No período da manhã, há probabilidade de precipitações leves de chuvas no Território Centro Sul e céu parcialmente nublado nos outros territórios.

