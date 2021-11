Agrespul e Seapri de Lagarto estão em novo endereço

A Prefeitura de Lagarto informa a sociedade e a Imprensa, que dois importantes órgãos municipais encontram-se em um novo e único endereço.

São estes: a Agência Reguladora de Serviços Públicos do Município (Agrespul), que tem como Diretor-presidente Edinilson Monteiro Romão, “Painho” e a Secretaria Municipal da Articulação Política e das Relações Institucionais (Seapri) que tem como secretário Euzebio Francisco.

Ambas já estão à disposição da população na Rua Misael Mendonça (esquina com Mizael Vieira), nº 52. Com atendimento de segunda a sexta, das 8h as 13h.

Fonte: Prefeitura de Lagarto