Cristiano Viana assina ordens de serviço para reformas no Povoado Curral dos Bois

O prefeito de Simão Dias, Cristiano Viana, assinou mais duas Ordens de Serviço para obras no município. Desta feita, o gestor autorizou a reforma, manutenção e adaptações na Escola Municipal Gervásio de Carvalho Prata e do Mercado Público, ambos situados no Povoado Curral dos Bois.

A solenidade aconteceu na última sexta-feira (19), reunindo além do prefeito, a secretária de Educação e Cultura, a professora Ângela Santos Siqueira, demais secretários municipais, o deputado estadual, Luciano Pimentel, vereadores, professores, colaboradores da gestão e o público em geral.

Para o prefeito Cristiano Viana, os investimentos em educação por parte da atual administração mostram o compromisso com setor educacional, no tocante a promoção de qualidade no ensino e na busca por um bom aprendizado dos alunos. O gestor também destacou a importância da reforma no mercado da comunidade.

As obras na unidade de ensino e no mercado estão contidas no pacote de investimentos do Programa Acelera Simão Dias, lançado no município, recentemente, e que prevê investimentos de mais de R$ 12 milhões em Simão Dias.

Na área de educação, atualmente, a gestão Nossa Força, Nossa Gente mantém obras de reforma nas Escolas Maria Rabelo Barreto (Povoado Salobra), Maria Eloísa Batista Santos (Povoado Sítio Alto) e Genésio Chagas (Povoado Cumbe II).

