Cartório Lafaiete está em novo endereço

O Cartório Lafaiete, 1º Ofício de Notas de lagarto, estará inaugurando sua nova sede neste sábado, dia 20 de novembro. Na próxima segunda-feira o atendimento já ocorrerá na Avenida Zacarias Júnior, 33, próximo à esquina com a Travessa Josias Machado.

“Segurança jurídica na formalização dos atos de vontade é o princípio maior do 1º Ofício de Notas de Lagarto. É com este objetivo que repousa a responsabilidade de prestar serviços com qualidade, eficiência e celeridade”, disse o Tabelião Lafaiete Luiz do Nascimento. “Por isso, estamos ampliando o nosso espaço para melhor atender a comunidade lagartense.”

A partir de segunda-feira (22), o atendimento ocorrerá em novo horário, de 08h00min às 17h00min.

O Cartório Lafaiete vem se destacando no Estado de Sergipe pelo nível de desenvolvimento tecnológico de seus serviços. Trata-se do cartório que em primeiro lugar ofereceu o selo digital aos usuários de serviços, em todo o Estado, em novembro de 2017.

Com relação à escritura eletrônica, foi um dos primeiros a oferecer também o serviço, que utiliza uma plataforma nacional chamada e-notariado, vinculada ao Colégio Notarial do Brasil – CNB/CF.

O cartório inclusive recebeu congratulações da Câmara dos Vereadores de Lagarto por seus serviços prestados à população.

O tabelião Lafaiete, presidente da seccional sergipana do CNB, exerce suas funções no Estado de Sergipe desde junho de 2007, tendo assumindo assumido o 1º Oficio de Lagarto em junho de 2016, após concorrido concurso público de provas e títulos.