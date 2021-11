Na noite do último sábado, 20, um homicídio por arma de fogo foi registado no Povoado Cipózinho, em Riachão do Dantas.

Segundo informações, a vítima foi um homem, morador do povoado. A vítima estava acompanhado de sua esposa quando foi alvejado com tiros de arma de fogo vindo de um indivíduo que estava dentro de carro.

O Instituto Médico Legal de Sergipe (IML) foi acionado para fazer o recolhimento do corpo.