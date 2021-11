Clube do Livro UFS Lagarto possibilita troca de experiências literárias

Ler um livro, debater opiniões, ouvir novos pontos de vista. Tudo isso é relevante não apenas para a troca de experiências literárias, mas também para o desenvolvimento e integração de docentes, técnicos e terceirizados da UFS. A iniciativa, organizada pela Comissão de Desenvolvimento Docente (CDD) chegou ao segundo encontro, com debate do livro “Livre para voar: a jornada de um pai e a luta pela igualdade”.

A coordenadora do CDD, professora Simone Kameo, acredita que os resultados dos encontros tem sido positivos. “São muitas experiências enriquecedoras neste Clube. Percebo melhora nas nossas relações, motivações e interesse através da leitura. Por isso, convido todos os profissionais da UFS a participarem. É um espaço onde nos encontramos para escolher e discutir sobre um livro que acabamos de ler, expressamos nossas opiniões, críticas e muito mais…”, observa.

A docente Patrícia Santos, do Departamento de Educação em Saúde de Lagarto (DESL), acredita que o desenvolvimento docente está além do aperfeiçoamento técnico, diz respeito ao “ser”. “O professor também é uma pessoa comum, com sonhos, gostos, preferências, fragilidades e fortalezas, e acima de tudo, constructo de suas experiências. E estas nos tocam, nos sensibilizam, nos transformam. Desse modo, pensar no compartilhamento de experiências literárias, além de cuidar do intelecto, aquece a alma, permite o contato com perspectivas antes não consideradas, aprendemos a ouvir… ”, pontua.

Os encontros acontecem remotamente, em sala do Google Meet. A próxima data e livro estão em definição. Os docentes e profissionais da UFS recebem o link dias antes de cada edição, via e-mail.

Fonte: UFS