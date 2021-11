Professor de Lagarto acerta tema da Redação do Enem 2021

Responsável por lecionar a disciplina de Atualidades no Mega Curso, o professor Emerson Amorim mencionou o assunto “Cidadãos brasileiros invisíveis” e acabou acertando em cheio o tema da Redação do Enem 2021, que foi aplicado no último domingo, 21, primeiro dia de provas do Exame Nacional do Ensino Médio.

De acordo com o professor, o assunto mencionado retrata com perfeição o que a prova de Redação cobrou aos alunos. “Esse tema mostra o verdadeiro Brasil: desigualdade social, ausência do Estado, grande número de analfabetos. Problemas crônicos que o Brasil não consegue resolver há décadas. A invisibilidade do cidadão mostra um desperdício já que essa população invisível não tem e não terá direitos básicos, como aposentadoria, por exemplo”, argumentou.

Ao Portal Lagartense, o também professor e coordenador do Mega Curso, Moacir Poconé, comentou que o assunto cobrado não estava entre os esperados pelos que atuam na preparação dos alunos para o Enem. “Esse é um tema importante para ser discutido, embora não fosse esperado, já que se falava muito em Educação Financeira, Educação a Distância ou mesmo algo ligado às redes sociais, por conta da pandemia e da relevância em nossa sociedade atual”, observou.

E completou: “Mas, em nosso curso, contamos com a disciplina Atualidades, em que diversos assuntos atuais do Brasil e do Mundo são debatidos, o que é útil aos alunos tanto para Geografia, História e até mesmo para a Redação; além de contar com a eficiência do professor Emerson Amorim, que é um grande conhecedor dos mais diversos assuntos no contexto nacional e mundial”.

Cabe destacar que o tema da Redação deste ano foi considerado muito difícil por boa parte dos vestibulandos, chegando a surpreender até aqueles que sequer se inscreverem para o exame. Tanto é que após ter sido anunciado pelo ministro da Educação, Milton Ribeiro, cidadãos letrados chegaram a comentar que não saberiam nem o que escrever sobre o assunto.