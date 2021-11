Motos roubadas em Lagarto são recuperadas em Itabaianinha e São Domingos

Neste final de semana, duas motocicletas, sendo uma Honda CG e uma Honda Pop, roubadas no município de Lagarto foram recuperadas nos municípios de Itabaianinha e São Domingos, respectivamente.

A Honda CG foi flagrada por agentes da SMTT de Itabaianinha com o motociclista transportando uma mulher sem capacete, pelo centro da cidade. Ela estava com a placa de uma Yamaha Factor YBR 125, de Nossa Senhora do Socorro, mas uma consulta a numeração do chassi constatou que a moto era de Lagarto e possuía restrição de roubo. O veículo foi encaminhado para o pátio da SMTT de Itabaianinha.

Já na manhã do último domingo, 21, policiais da 1ª Companhia do 3º Batalhão de Polícia Militar (1ªCia/3ºBPM) recuperaram uma Honda Pop que havia sido tomada durante um assalto ocorrido naquele mesmo dia no município de Lagarto, por criminosos que também tomaram da vítima o seu aparelho de celular.

Contudo, após o rastreamento do telefone, os policiais localizaram o veículo e todos os pertences em uma residência vazia e fechada, situada no Conjunto Albano Franco (Serrinha), em São Domingos. Diante disso, os policiais adentraram ao local, recuperaram os pertences da vítima, constataram a existência de objetos para a prática do consumo de entorpecentes e encaminhou tudo para a Delegacia de São Domingos.