Agência da Caixa de Lagarto voltará ao horário de atendimento pré-pandemia

A partir desta terça-feira, 23, as agências da Caixa Econômica Federal voltam a atender nos horários anteriores à pandemia de covid-19. De acordo com o banco, isso vai acontecer desde que a legislação municipal não determine um padrão diferente do estabelecido anteriormente. Os horários regulares de abertura e fechamento das unidades variam de acordo com as especificidades e fusos de cada região. Em grande parte do país, o atendimento ao público acontece entre 10h e 16h. Contudo, nas agências de Lagarto, Tobias Barreto e Propriá, o atendimento será das 10h às 15h.

Em nota, a Caixa reforçou que, durante os atendimentos, irá manter os cuidados necessários para prevenção, controle e mitigação dos riscos de transmissão da covid-19, com a disponibilização de álcool em gel.

A lista com o horário de funcionamento das unidades está disponível no site da Caixa, bem como informações sobre toda a rede de atendimento do banco.