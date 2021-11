Encontro Literário: Prefeitura reúne professores e alunos para discutir Leitura e Inclusão

Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria da Educação, promoveu na última sexta-feira, 19, o “I Encontro Literário Municipal”. O evento que aconteceu no auditório da Faculdade Ages contou com a participação de Professores e alunos da rede municipal.

Pela manhã, os educadores da Rede Pública Municipal puderam ouvir palestras, depoimentos e histórias de vida de grandes nomes regionais da pedagogia inclusiva. Além da apresentação folclórica das Lavadeiras.

A primeira palestra foi com Wine Castor, especialista em Neuropsicopedagogia, que falou sobre “Leitura e Inclusão: A produção literária a favor de um mundo mais inclusivo”.

Em seguida, quem discorreu sobre “A família como protagonista do processo de inclusão da pessoa com deficiência”, foi o professor Raimundo Oliveira. Ele é fundador do Instituto Ana Carolina – Autismo, no Município de Simão Dias.

O professor, poeta, ator, escritor e sócio-fundador da Academia Lagartense de Letras, Assuero Cardoso, foi o terceiro palestrante; que enalteceu a Literatura Lagartense, citou os escritores da cidade e personagens importantes como Sílvio Romero, Abelardo Romero, Laudelino Freire, entre outros.

Para finalizar, o professor de Libras da Secretaria da Educação, Carlos Magno, que abordou acerca da Educação e Libras, nesse sentido pode relatar sua história de superação até chegar à Universidade Federal de Sergipe, com deficiência auditiva.

Contação de histórias

O período da tarde foi dedicado aos alunos da Rede Municipal de Ensino, com contação de histórias.

A primeira ficou a cargo dos pequenos da Escola José Antônio dos Santos, que leram trechos do livro o Pequeno Príncipe, de Antoine de Saint-Exupéry.

Outra narrativa infantil, de um coelhinho que queria mudar a sua cor da pele, foi apresentada pelas estudantes de Pedagogia Raildes Dias, Michele Santos e Marília de Jesus.

Para finalizar, o vento contou com a presença da escritora infanto-juvenil paranaense Léia Cassol. Com 77 livros publicados, a famosa “menina dos cabelos roxos”, há 25 anos é contadora e cantadora de histórias. Léia envolveu toda a plateia com música, estórias e histórias.

Fonte: Prefeitura de Lagarto