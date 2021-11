Lagarto FC aproveitará os atletas formados pela Geração do Futuro

Em ritmo de pré-temporada, o Lagarto Futebol Clube firmou uma parceria com a Geração do Futuro. A ação permitirá ao Verdão ter a preferência no aproveitamento dos atletas formados pelo projeto, que representará o time nas competições de base.

Em nota, a direção do Lagarto FC informou que, por conta da parceria, o profissional em Educação Física, Arielson Bezerra, que comanda o projeto Geração do Futuro, passou a coordenar as divisões de base do Verdão.

Fundado em 2012, no município de Lagarto, o Projeto Geração do Futuro tem o objetivo de oportunizar aos atletas todo o trabalho de fundamento técnico e participações em grandes competições de base, monitorados por especialistas no trabalho com jovens.

Além disso, ao longo de sua história, o projeto destacou-se por ter formado vários atletas que foram aprovados em diversos clubes espalhados pelo Brasil, a exemplo do Clube de Regatas do Flamengo, que aprovou o ingresso no saudoso Áthila Paixão.