Carro fumacê começa a circular pelas ruas de Lagarto; saiba o que fazer

Na última segunda-feira, 22, o carro fumacê iniciou as suas atividades nos bairros e povoados do município de Lagarto, onde há um elevado número de casos de Dengue, Zika e Chikungunya e os maiores índices de infestação do mosquito Aedes Aegypti.

De acordo com a Prefeitura de Lagarto, o carro fumacê estará nas ruas durante as próximas semanas. “É necessário tomar alguns cuidados durante a passagem do carro fumacê, portanto atentem-se. Se possível, deixar portas e janelas abertas, protegendo alimentos e também animais. É importante ficar dentro de casa, para evitar exposição; lavar bem as mãos, roupas e objetos que tenham estado expostos à pulverização”, orientou a gestão.

A Prefeitura de Lagarto ainda informou que o trabalho do carro fumacê será complementado pelo dos Agentes de Combate às Endemias, que realizarão visitas domiciliares ao longo das próximas semanas.