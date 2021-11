Homem é preso com 19 pedras de crack na cidade de Simão Dias

Na noite da última segunda-feira, 22, policiais da 4ª Companhia Independente de Polícia Militar (4ªCIPM) prenderam um homem pelo crime de tráfico de drogas, no Conjunto José Neves da Costa, em Simão Dias.

De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu após o homem ser visto em companhia de outro em atitude suspeita. “Ao serem abordados, um deles conseguiu fugir do local em uma motocicleta. O outro suspeito foi abordado, e com ele foram encontradas 19 pedras de craque e a quantia de R$ 45,00”, relatou.

O caso foi encaminhado à Delegacia de Simão Dias.