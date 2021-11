Carga de madeira que seguia para Tobias Barreto é apreendida no Piauí

Agentes da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreenderam 20,62 m³ de madeira que estava sendo transportada, sem a devida documentação ambiental, de Belém (PA) para o município de Tobias Barreto (SE). A ação foi registrada na noite do último domingo, 21, na BR-316, na cidade de Valença (PI).

De acordo com a PRF, a carga estava sendo transportada em uma carreta VW/24.280 CRM 6X2, conduzida por um homem de 43 anos. “Segundo o condutor, ele faz o transporte com frequência e não sabia da necessidade de documentação ambiental”, destacou a PRF.

Diante do ocorrido, a carga de madeira e o veículo foram colocados à disposição do Ibama, para os procedimentos cabíveis. Já o condutor assinou o termo circunstanciado de ocorrência e se comprometeu a comparecer em audiência judicial na comarca da cidade de Valença do Piauí/PI para prestar esclarecimentos da prática delituosa.

“Conforme o Código Ambiental, a documentação ambiental deverá acompanhar a madeira até o beneficiamento final, desta forma, faz-se necessário estar acompanhada durante todo o trajeto da carga. A ausência de documentação ambiental torna ilegal o transporte da madeira”, ressaltou a PRF.