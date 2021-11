De acordo com os profissionais da Coordenadoria de Meteorologia e Mudanças Climáticas (CMT) da Superintendência Especial de Recursos Hídricos e Meio Ambiente (Serhma), até a próxima quinta-feira, 25, os períodos tendem a ser estiados, de calor e com céu claro, podendo ocorrer precipitações leves e isoladas no estado de Sergipe.

Para esta quarta-feira, 24, espera-se chuvas leves durante a madrugada no Território Sul Sergipano e tempo nublado e parcialmente nublado nos oito demais, durante os três períodos do dia, sendo que os termômetros irão variar entre 25,3°C e 30,4°C no litoral e de 22°C à 32,5°C no interior.

Já na quinta-feira, a madrugada será de tempo nublado em todo o Estado, com a probabilidade de chuvas leves durante a manhã nos Territórios Agreste, Centro Sul, Leste e Sul Sergipanos, enquanto que no período da tarde, as precipitações poderão ocorrer apenas nos municípios do Agreste Central, sendo que no restante do Estado, o céu ficará com poucas nuvens. Para a noite, espera-se tempo nublado e parcialmente nublado nos oito territórios, com temperaturas variando de 25,8°C e 30,4°C no litoral, e, 22,4°C e 31,9° C no interior.

Fonte: CMT/Sehma