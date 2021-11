Tremor de terra é registrado no interior de Sergipe

Na madrugada desta quarta-feira, 24, um tremor de terra de magnitude 2.0 mR foi registrado no município de Malhador, no agreste do estado. A informação foi confirmada pelo Laboratório Sismológico da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (LabSis/UFRN), após análise das estações sismográficas operadas em Sergipe.

Segundo informações dos próprios moradores da região, o evento foi sentido por diversas pessoas do município de Malhador. Já o Labsis/UFRN informou que o tremor de terra ocorreu às 0h42.

O último evento registrado pelo LabSis/UFRN no estado ocorreu no mês de setembro, mais precisamente no dia 15, às 16h55, no município de Gararu, no sertão sergipano. O evento teve sua magnitude preliminar calculada em 1.5 mLv.