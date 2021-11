Governo realizará pagamento de novembro e 13º na próxima terça-feira

O Governo do Estado informa que realizará o pagamento da folha de novembro aos servidores ativos, inativos, pensionistas e comissionados na próxima terça-feira, 30 de novembro, a partir das 13 horas.

Na mesma data, será concluído o pagamento do 13º (décimo terceiro salário) dos servidores estaduais, de forma antecipada. O anúncio da antecipação foi feito pelo governador Belivaldo Chagas no último dia 18.

Com a medida, o Estado vai injetar na economia cerca de R$ 450 milhões, a partir do pagamento da gratificação natalina e da folha de novembro.

Para os pensionistas e aposentados que recebem até R$ 6 mil, o Governo já concluiu o pagamento do 13º deste ano na folha de outubro. Já com relação à primeira parcela dos demais servidores, os valores também foram pagos antecipadamente ao longo do ano, de forma proporcioanl, de acordo com o mês de aniversário.

Fonte: Governo de Sergipe