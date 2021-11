Sergipe recebe mais 32 mil vacinas contra a Covid-19 para vacinação de adolescentes

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) recebeu, na última terça-feira, 23, mais 32.760 doses da Pfizer. A nova remessa é destinada para primeira dose (D1) de adolescentes, de12 a 17 anos, segundo a pauta de distribuição do Ministério da Saúde.

O lote chegou ao aeroporto de Aracaju, por volta das 14h40, e foi encaminhado a Central de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos da SES para conferência.

Em Sergipe, já foram enviados aos municípios 3.197.301 vacinas contra a Covid-19. De acordo com o vacinômetro, no estado, 75,05% da população já está vacinada com uma dose. Em relação a imunização completa 58,80% dos sergipanos já estão imunizados.

Fonte: Governo de Sergipe