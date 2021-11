Inscrições para o II Troféu Duda Lisboa de Vôlei de Praia estão abertas

Entre os dias 17 e 18 dezembro acontece em Aracaju o II Troféu Duda Lisboa de Vôlei de Praia, na praia da Cinelândia.

A competição contempla as categorias 4×4 (masculino e feminino) para atletas nascidos entre 2004 e 2006, até 17 anos, e duplas aberto.

O nome do evento homenageia a sergipana Duda Lisboa, eleita duas vezes a melhor jogadora de vôlei de praia do mundo e que representou o estado nas Olimpíadas de Tóquio deste ano.

As inscrições para a competição começaram na semana passada e vão até o dia 10 de dezembro, no site do Governo de Sergipe.

Fonte: Globo Esporte de Sergipe