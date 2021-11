Prefeitura de Lagarto realiza ação de combate ao Aedes Aegipty

Durante a semana, a Prefeitura de Lagarto, através da Secretaria de Saúde, está realizando diversas ações de combate ao aedes aegipty no município. Por se tratar de uma época do ano em que a proliferação do mosquito está em maior evidência, a eliminação do foco é de extrema importância para o combate.

As ações realizadas nos Povoados Jenipapo e Olhos D’água, contaram com as equipes de agentes de combate às endemias, que orientou a população e realizou o tratamento com larvicida natular para eliminação de criadouros.

Lembrando que em parceria com a Secretaria de Estado da Saúde, a Prefeitura de Lagarto está disponibilizando também o carro fumacê, que está circulando nas ruas dos bairros e povoados.

Fonte: Prefeitura de Lagarto