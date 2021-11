Nova entrada de Lagarto é fechada para recapeamento asfáltico

Nesta quarta-feira, 24, a Avenida Brasília, popularmente conhecida como a nova entrada de Lagarto, foi fechada por agentes do Departamento de Trânsito e Transportes Urbanos (DTTU), para a realização de um recapeamento asfáltico. Com isso, a expectativa é que o trecho que vai do povoado Limoeiro até o povoado Várzea dos Cágados esteja fechado até a próxima sexta-feira, 26.

Procurado pela reportagem do Portal Lagartense, o secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas, Igor Batata, informou que até a próxima sexta-feira, a empresa responsável pela nova entrada da cidade estará realizando os reparos na camada asfáltica e a sinalização da via.

“Nós cobramos, notificamos e pressionamos a empresa para que esses serviços fossem realizados na Avenida Brasília”, destacou o secretário, que também chamou a atenção dos condutores que por lá trafegam. “Temos registrado alguns acidentes naquela pista e as pessoas precisam entender que ela não é uma via de alta velocidade, mas uma avenida dentro do município”, observou.