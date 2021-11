Prefeitura promove encontro voltado para o público LGBTQIA+

Na última quarta-feira, 24, a Administração Municipal, por meio da Secretaria do Desenvolvimento Social e do Trabalho (Sedest), através do CREAS Araceli e da ONG Astral, promoveu o encontro intitulado “A participação da Assistência Social na garantia de direitos da população LGBTQIA+”.

O evento contou com a presença de cidadãs da comunidade LGBTQIA+ local, que puderam expor e dirimir suas dúvidas, bem como adquirir e apresentar suas percepções quanto ao acesso e das barreiras do serviço público no município.

O encontro teve como objetivo a aproximação para construção de melhorias no acesso desta população aos serviços de Assistência Social. Além disso, também foram apresentados os serviços promovidos pelos Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), Centro de Referência Especializado da Assistência Social (CREAS), Núcleo de Apoio ao Trabalho (NAT) e de Inclusão Produtiva.

O momento serviu para estreitar os laços e construir pontes de melhorias para a inclusão do público.

Fonte: Prefeitura de Lagarto