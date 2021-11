Câmara aprova projeto que isenta entidades beneficentes de contribuições previdenciárias

De acordo com o projeto, são consideradas entidades beneficentes as pessoas jurídicas de direito privado, sem fins lucrativos e que prestam serviços em caráter universal nas áreas de assistência social, saúde ou educação. Organizações da sociedade civil e religiosas também entram na classificação.

Durante a primeira apreciação do projeto na Câmara, deputados excluíram do texto original as comunidades terapêuticas — que realizam tratamento de dependentes químicos — da lista de habilitados ao benefício.

No Senado, o relator, Carlos Fávaro (PSD-MT), reinseriu a isenção tributária para este grupo na proposta. Os deputados, então, seguiram com o texto. No entanto, o tema foi alvo de polêmica na Câmara.

Crítica aos benefícios tributários para o grupo, a líder do PSOL, Talíria Petrone (RJ), afirmou que “embora existam comunidades terapêuticas que cumpram o seu papel, há uma dificuldade de controle do que acontece na maioria dessas comunidades terapêuticas”.

“Há inspeções de Ministério Público, de Conselho de Psicologia, que falam de trabalho forçado, de tortura. Não estou generalizando e dizendo que acontece em todas as comunidades terapêuticas, mas em cinco Estados, pelo menos em 16 comunidades terapêuticas inspecionadas houve a identificação de abuso”, disse a deputada.

O deputado Eli Borges (Solidariedade-TO) defendeu a reinclusão e a importância das comunidades teraoêuticas.

“A comunidade terapêutica não é um manicômio. A comunidade terapêutica não trabalha com nenhuma agressão psicológica. A comunidade terapêutica trabalha o ser humano na sua essência e trabalha a sua recuperação na sua essência, com um detalhe importante, inserindo a família no contexto da recuperação”, argumentou Borges.

Emendas rejeitadas