Hemose realiza recepção para homenagear doadores de sangue sergipanos

Nesta quinta-feira, 25, é comemorado o Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue. Para marcar a data, o Centro de Hemoterapia de Sergipe (Hemose), unidade gerida pela Fundação de Saúde Parreiras Horta (FSPH), realizará às 8h30, uma cerimônia em homenagem aos doadores no auditório do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), em Aracaju.

A programação contará com apresentação musical da Banda Sinfônica Liberty Soul, homenagens a doadores pelo gesto anônimo e altruísta de doar, além de agradecimento as empresas e instituições parceiras apoiadores do serviço.O Hemocentro de Sergipe conta com um cadastro de 168.119 voluntários que realizam no mínimo uma doação ao ano. A instituição atende cerca de 33 unidades de saúde entre hospitais e maternidades da rede pública e conveniada. Essas unidades, juntas, realizam uma média de 2 mil transfusões de sangue ao mês, para atendimento de pacientes em tratamento oncológico, portadores de leucemias, anemias crônicas, como anemia falciforme, renais, cirurgias de média e alta complexidade, entre outras enfermidades

Das doações efetivadas diariamente na unidade de hemoterapia, 71,40% são do público masculino e 28,60% são doações femininas. O percentual de jovens na faixa etária de 18 a 28 anos de idade corresponde a 39% das doações registradas. O serviço ambulatorial do Hemose também oferece atendimento com equipe multidisciplinar para pacientes portadores de hemoglobinopatias e coagulopatias, sendo as principais delas hemofilia, talassemia, anemia falciforme, doença de Von Willebrand e Gauche.

Sobre a data

O Dia Nacional do Doador Voluntário de Sangue, comemorado em 25 de novembro, foi estabelecido através do Decreto de Lei nº 53.988, de 30 de junho de 1964, assinado pelo presidente Castello Branco. A criação da data teve como finalidade homenagear os voluntários e estimular a população brasileira para o ato regular da doação de sangue.

O que: Dia Nacional do Doador de Sangue

Quando: 25/11 – Quinta-Feira

Horário: 8h30 às 11h

Local: Auditório do Tribunal Regional Eleitoral, na Avenida Variante 1, nº 400, Centro Administrativo Governador Augusto Franco, bairro Capucho, próximo ao Hemose.

Fonte: Governo de Sergipe