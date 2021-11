Basquete: seleção feminina busca vaga no Mundial de 2022

A seleção brasileira de basquete feminino já sabe qual será o seu caminho em busca de uma vaga para o Mundial de 2022, na Austrália. Após sorteio realizado pela Fiba (Federação Internacional de Basquete) na última terça-feira, 23, foi definido que o Brasil enfrentará a Austrália, a anfitriã Sérvia e a Coreia do Sul entre os dias 10 e 13 de fevereiro.

Como a Austrália já tem vaga garantida, por ser sede do Mundial, Brasil, Sérvia e Coreia do Sul brigam por duas vagas.

“Esta é uma fase em que todas as equipes chegaram com méritos, tornando muito competitivo todos os grupos. Jogar com a Sérvia, atual campeã europeia, como sede, faz com que o grau de dificuldade seja elevado. A Austrália já classificada, por ser sede do Mundial no ano seguinte, e a segunda melhor equipe ranqueada do torneio, também tem seu favoritismo. A Coreia é a equipe que temos que vencer. Vai ser a primeira vez que enfrentaremos uma equipe asiática e vamos estudar ao máximo para estarmos o melhor preparados possível para essa partida. Enfim, acredito muito na capacidade da nossa equipe em superar essas dificuldades e classificar para o Mundial”, declarou o técnico José Neto após o sorteio.

Para buscar a vaga no Mundial, o Brasil inicia sua preparação no dia 21 de janeiro, com treinos ainda em solo brasileiro.

Fonte: Agência Brasil