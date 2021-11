Prefeitura de Simão Dias promove melhoras nas estradas do povoado Cumbe II

Mais um povoado de Simão Dias recebeu melhorias no tocante a manutenção e patrolamento de suas estradas vicinais, danificadas por causa do período de fortes chuvas ou da ação do tempo. Desta vez, a ação de melhorias aconteceu nas estradas do povoado Cumbe II, importante produtor de milho do município e da região.

De acordo com a Prefeitura de Simão Dias, o objetivo é possibilitar melhores condições para quem se utiliza dessas vias para se locomover no dia a dia, bem como para escoar a produção agrícola.

“Além da região do Cumbe II, outros povoados de Simão Dias também têm recebido atenção especial da gestão municipal, que executa trabalho de excelência na manutenção de suas respectivas estradas”, destacou a gestão simãodiense.